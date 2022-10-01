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    Дубль Чалова принес ЦСКА победу над «Химками»

    «Химки» — ЦСКА: счет матча 1:2, обзор голов

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    Подмосковные «Химки» потерпели домашнее поражение от столичного ЦСКА (1:2) в матче 11-го тура чемпионата России.

    Фрагмент матча
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    Фрагмент матча

    На 13-й минуте прошла быстрая атака ЦСКА, Кучаев тонкой передачей вывел Чалова один на один с Лантратовым. Фёдор пустил мяч мимо Лантратова, а Идову в отчаянном прыжке не смог спасти свою команду и только лишь сумел стать последним, кто коснулся мяча до того, как он пересёк линию ворот.

    На 38-й минуте Артур Черный допустил потерю, в результате которой Кучаев выскочил один на один с Лантратовым — с ударом Константина голкипер «Химок» справился, но Федору Чалову на добивании оставалось просто добить мяч уже в пустые ворота.

    На 88-й минуте хозяева отыграли один мяч. Гулиев изящно набросил мяч на зависшего в воздухе Магомедова — и Бутта по идеальной траектории головой закинул игровой снаряд точно в девятку.

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    Химки — ЦСКА 1:2
    Голы: 0:1 Chalov F. (13'), 0:2 Chalov F. (38'), 1:2 Magomedov B. (88') Химки: Chernyy A., Dolgov A. (Kukharchuk I., 64'), Filin A., Guliev A., Idowu B., Lantratov I. (Gudiev V., 46'), Lomovitskiy A. (Mirzov R., 64'), Magomedov B., Rudenko A. (Sadygov I., 83'), Tikhiy D., Zuev A. (Gbane M., 83') ЦСКА: Akinfeev I., Bruno Fuchs, Chalov F. (Zabolotnyi A., 89'), Gajic M. (Ermakov N., 61'), Kuchaev K. (Yakovlev V., 61'), Moises, Mukhin M. (Mendez V., 68'), Nababkin K., Oblyakov I., Willyan, Zdjelar S. Предупреждения: Mukhin M. (66'), Mirzov R. (90'), Moises (90+4')

    «Химки» продлили свою серию без побед и занимают 13-е место с 8 очками. ЦСКА набрал 23 очка и поднялся на вторую строчку.

    Календарь и таблица РПЛ

    В следующем туре москвичи на своем поле 8 октября примут «Динамо». «Химки» днем ранее сыграют на выезде с «Уралом».

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