«Химки» — ЦСКА: счет матча 1:2, обзор голов

На 13-й минуте прошла быстрая атака ЦСКА, Кучаев тонкой передачей вывел Чалова один на один с Лантратовым. Фёдор пустил мяч мимо Лантратова, а Идову в отчаянном прыжке не смог спасти свою команду и только лишь сумел стать последним, кто коснулся мяча до того, как он пересёк линию ворот.
На 38-й минуте Артур Черный допустил потерю, в результате которой Кучаев выскочил один на один с Лантратовым — с ударом Константина голкипер «Химок» справился, но Федору Чалову на добивании оставалось просто добить мяч уже в пустые ворота.
На 88-й минуте хозяева отыграли один мяч. Гулиев изящно набросил мяч на зависшего в воздухе Магомедова — и Бутта по идеальной траектории головой закинул игровой снаряд точно в девятку.
«Химки» продлили свою серию без побед и занимают 13-е место с 8 очками. ЦСКА набрал 23 очка и поднялся на вторую строчку.
В следующем туре москвичи на своем поле 8 октября примут «Динамо». «Химки» днем ранее сыграют на выезде с «Уралом».