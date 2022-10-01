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    «Рома» в Милане переиграла «Интер»

    «Интер» — «Рома»: счет матча 1:2, обзор голов

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    Миланский «Интер» потерпел домашнее поражение от римской «Ромы» (1:2) в матче 8-го тура чемпионата Италии.

    Фрагмент матча
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    Фрагмент матча

    Счет в матче на 30-й минуте открыли хозяева. Барелла рванул по центру и сделал пас вразрез в штрафную, Димарко подстроился и в касание пробил в нижний угол — мяч от рук Патрисиу влетел в сетку.

    На 39-й минуте Спинаццола в контратаке убежал по левому флангу и вырезал подачу в штрафную, Пауло Дибала подстроился и пробил с лёта. Мяч от рук Хандановича влетел в сетку.

    На 75-й минуте Пеллегрини со штрафного вырезал подачу во вратарскую, Крис Смоллинг набежал и головой вколотил мяч в сетку ворот «Интера».

    Серия А. 8-й тур
    Интер — Рома 1:2 (1:1, 0:1)
    Голы: 1:0 — 30 Димарко, 1:1 — 39 Дибала, 1:2 — 75 СмоллингИнтер: Ханданович, Думфрис (Белланова, 81), Ачерби, Шкриньяр, Бастони (Гозенс, 81), Димарко (Карбони, 88), Чалханоглу (Корреа, 77), Барелла, Аслани (Мхитарян, 77), Джеко, МартинесРома: Руй Патрисиу, Челик, Смоллинг, Манчини, Рожер, Спинаццола, Матич, Кристанте, Дзаньоло (Белотти, 86), Пеллегрини (Камара, 81), Дибала (Абрахам, 58)Предупреждения: Дзаньоло (54), Манчини (61), Смоллинг (65), Аслани (72), Корреа (87), Гозенс (90), Барелла (90)

    После восьми туров «Интер» занимает 7-е место в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 12 очков. «Рома» располагается на 4-м месте с 16 очками.

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