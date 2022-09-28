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    Бывший полузащитник «Челси» объявил о завершении карьеры

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    Бразильский полузащитник Рамирес завершил игровую карьеру. Об этом 35-летний игрок написал на одной из своих страниц в соцсетях.

    Рамирес
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    Рамирес

    «Я могу только поблагодарить Бога за то, что предоставил мне возможности и привел меня на самый высокий уровень, какой только возможен в спорте.

    Теперь я пойду другими путями, но сохраню ту же радость, ту же храбрость, которые со мной с детства — с тех пор как я еще ребенком покинул свой город и отправился покорять свет. Спасибо за все, футбол!», — написал 35-летний бразилец.

    В «Челси» Рамирес провел свою наиболее удачную часть карьеры. В составе «аристократов» футболист выиграл АПЛ, Кубок Англии и Кубок лиги, а также Лигу чемпионов и Лигу Европы.

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