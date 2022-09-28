Кобелев: РФС ни в коем случае нельзя переходить в Азию. Мы тогда на века исключим себя из большого футбола

Бывший главный тренер «Динамо»рассказал о важности недавнего товарищеского матча сборной России против(2:1).

«Сборной нужен был матч с Киргизией. И не только этот матч, но и сбор, и все последующие товарищеские встречи.

С кем можно, нужно договариваться — вне зависимости сильные или слабые соперники. Мы не должны вариться в собственном соку! Должны проверять себе на фоне иностранных команд.

Сборную нельзя ни в коем случае распускать. Нас могут вернуть в любое время. Я так думаю, хотелось бы в это верить. И футболисты должны быть готовы. Не только первая сборная, но и молодежная, юношеские, женская. Институт РФС должен работать на полную.

Я считаю, что ни в коем случае в Азию нельзя переходить. Мы тогда на века исключим себя из большого, европейского футбола. Надо переждать, перетерпеть. И потом попытаться вновь начать с нуля в УЕФА», — приводит слова Кобелева «Спорт уик-энд».