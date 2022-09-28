Идову: Не могу упрекнуть парней, в матче с «Локо» все старались и отдавались

Защитникпрокомментировал поражение своей команды в матче группового этапа Кубка России с московским(0:5).

«Все и всё видели. Единственное, что не могу упрекнуть парней: все старались и отдавались.

Обидно, что проделали хорошую работу. Идея, философия игры Спартака Артуровича ясна — просто надо её исполнять.

Тут уже индивидуальные ошибки — надо их исправлять, делать выводы. Тренер нас хорошо подготовил под этот матч, хорошо тренировал.

Митрюха сегодня хорошо стоял, но пропустил пять: тоже за него вдвойне обидно. Такие матчи бывают. Главное — правильно сделать выводы и становиться лучше, и идти дальше», — сказал Идову «Чемпионату».