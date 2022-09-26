ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Англия — ИталияКругосветка. Чем удивил первый международный перерыв сезона?
  • 12:18
    • Вице-президент «Лукойла» Матыцын стал председателем совета директоров «Спартака»
  • 11:33
    • Один из лидеров «Интера» пропустит матчи с «Барселоной» в ЛЧ
  • 10:16
    • Карпин о возможном уходе из сборной: Я не в курсах вообще
  • 09:52
    • Самсонова поднялась на 23-е место в рейтинге WTA
  • 09:12
    • СМИ: Легионеры «Зенита» не уйдут из команды из-за частичной мобилизации
    Все новости спорта

    В РФС объяснили отказ от введения платных обращений в ЭСК

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РФС РПЛ Футбол России Зенит Спартак ЦСКА Локомотив
    Руководитель департамента инспектирования РФС Сергей Фурса рассказал, почему организация не стала вводить платные обращения в экспертно‑судейскую комиссию (ЭСК).

    В РФС объяснили отказ от введения платных обращений в ЭСК
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    «Первая треть сезона — все прошло не хуже, чем в прошлом году, это уже хорошо, но есть куда расти.

    Что касается информации о том, что обращения в ЭСК станут платными, то на наш взгляд, это должно быть демократичным. Нас подмывало сделать обращения платными, потому что бывает, что жалобы даже не попадают под положение об ЭСК. Я утрирую, но, например — неправильно вброшен аут, неправильно назначен штрафной, после которого ничего не произошло.

    Несмотря на такие обращения, мы оставили клубам не только РПЛ, но и второго дивизиона и ЮФЛ возможность обращаться к нам, чтобы мы могли своей компетентной позицией объяснить и обосновать решение. Чтобы клубы понимали, как действовать в дальнейшем.

    Чаще, конечно, обращаются клубы, но в ЭСК также могут направить обращение департамент судейства и департамент инспектирования. Здесь нет недоверия или другой причины, просто рабочий процесс, который ставит целью найти выверенное, правильное решение в каждом моменте.

    Давления на ЭСК нет. Мы выражаем свое мнение, мы можем спорить, не соглашаться, у нас мнение выражается в добровольном порядке. По результатам голосования принимается решение, которое доводится до футбольной общественности», — приводит слова Фурсы «Матч ТВ».

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Обе команды забьют в этом поединке
  • Англия — Германия. Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
  • Столичное дерби гарантирует событийное зрелище?
  • ЦСКА — «Спартак». Прогноз и ставки
  • 1.92
    •
  • Выиграет ли Венгрия группу?
  • Венгрия — Италия. Прогноз и ставки
  • 1.91
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.43
  • Экспресс дня 26 сентября
  • Сегодня в 21:45
    •  1.90
  • Прогноз на матч Англия — Германия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.92
  • Прогноз на матч ЦСКА — Спартак
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.91
  • Прогноз на матч Венгрия — Италия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.91
  • Прогноз на матч Салават Юлаев — Ак Барс
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  2.32
  • Прогноз на матч Португалия — Испания
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  2.25
  • Прогноз на матч Бразилия — Тунис
  • Футбол
  • Завтра в 21:30
    •  2.23
  • Прогноз на матч Швейцария — Чехия
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  2.21
  • Прогноз на матч Канада — Уругвай
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 3000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры