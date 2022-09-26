В РФС объяснили отказ от введения платных обращений в ЭСК

Руководитель департамента инспектирования РФСрассказал, почему организация не стала вводить платные обращения в экспертно‑судейскую комиссию (ЭСК).

«Первая треть сезона — все прошло не хуже, чем в прошлом году, это уже хорошо, но есть куда расти.

Что касается информации о том, что обращения в ЭСК станут платными, то на наш взгляд, это должно быть демократичным. Нас подмывало сделать обращения платными, потому что бывает, что жалобы даже не попадают под положение об ЭСК. Я утрирую, но, например — неправильно вброшен аут, неправильно назначен штрафной, после которого ничего не произошло.

Несмотря на такие обращения, мы оставили клубам не только РПЛ, но и второго дивизиона и ЮФЛ возможность обращаться к нам, чтобы мы могли своей компетентной позицией объяснить и обосновать решение. Чтобы клубы понимали, как действовать в дальнейшем.

Чаще, конечно, обращаются клубы, но в ЭСК также могут направить обращение департамент судейства и департамент инспектирования. Здесь нет недоверия или другой причины, просто рабочий процесс, который ставит целью найти выверенное, правильное решение в каждом моменте.

Давления на ЭСК нет. Мы выражаем свое мнение, мы можем спорить, не соглашаться, у нас мнение выражается в добровольном порядке. По результатам голосования принимается решение, которое доводится до футбольной общественности», — приводит слова Фурсы «Матч ТВ».