РФС назвал арбитра на матч «Спартак» — «Зенит» в Кубке России

Встреча между «Краснодаром» и «Нижним Новгородом» пройдет без использования системы ВАР.
28 сентября, среда
«Химки» — «Локомотив»: судья — Артём Чистяков, ассистенты судьи — Андрей Образко, Наиль Сейфетдинов; резервный судья — Кирилл Силантьев; ВАР — Владимир Москалёв; АВАР — Константин Шаламберидзе; инспектор — Сергей Мацюра.
«Краснодар» — «Нижний Новгород»: судья — Роман Сафьян, ассистенты судьи — Дмитрий Семёнов, Сергей Каруненко; резервный судья — Анатолий Жабченко; инспектор — Алексей Тюмин.
«Оренбург» — «Динамо»: судья — Иван Сиденков, ассистенты судьи — Рашид Абусуев, Кирилл Большаков; резервный судья — Рафаэль Шафеев; ВАР — Артём Любимов; АВАР — Арам Петросян; инспектор — Александр Колобаев.
«Урал» — «Торпедо»: судья — Василий Казарцев, ассистенты судьи — Валерий Данченко, Алексей Воронцов; резервный судья — Евгений Галимов; ВАР — Владислав Безбородов; АВАР — Илья Елеференко; инспектор — Сергей Мартынов.
ЦСКА — «Сочи»: судья — Алексей Сухой, ассистенты судьи — Алексей Ширяев, Адлан Хатуев; резервный судья — Роман Галимов; ВАР — Кирилл Левников; АВАР — Егор Болховитин; инспектор — Александр Гвардис.
29 сентября, четверг
«Факел» — «Крылья Советов»: судья — Антон Фролов, ассистенты судьи — Дмитрий Сафьян, Валентин Мурашов; резервный судья — Игорь Низовцев; ВАР — Игорь Панин; AВАР — Антон Кобзев; инспектор — Игорь Синер.
«Спартак» — «Зенит»: судья — Виталий Мешков, ассистенты судьи — Максим Гаврилин, Александр Богданов; резервный судья — Сергей Чебан; ВАР — Евгений Кукуляк; AВАР — Игорь Демешко; инспектор — Андрей Бутенко.
«Ахмат» — «Ростов»: судья — Алексей Амелин, ассистенты судьи — Владимир Миневич, Игорь Князев; резервный судья — Константин Аверьянов; ВАР — Ян Бобровский; AВАР — Андрей Болотенков; инспектор — Сергей Французов.