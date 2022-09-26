Кечинов: Карпин — подходящая кандидатура для сборной России

Валерий Карпин Фото: globallookpress.com
Действующее соглашение Карпина со сборной России рассчитано до конца 2022 года.
«Конечно, есть смысл продлевать контракт с Карпиным. У нас есть национальная сборная — она никуда не делась и не денется. Каждой сборной нужен тренер.
Считаю, что Валерий Карпин для России — подходящая кандидатура», — приводит слова Кечинова «Чемпионат».
Карпин возглавляет сборную России с июля 2021 года.
Напомним, в минувшую субботу сборная России выиграла у Киргизии (2:1) в товарищеском матче.