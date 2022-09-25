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    Тренер «Уфы»: Я думаю, с «Акроном» была интересная, обоюдоострая игра

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    Главный тренер «Уфы» Денис Попов подвел итоги матча 11-го тура первой лиги против «Акрона» (1:1).

    Денис Попов
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    Денис Попов

    «Я думаю, была интересная, обоюдно острая игра. Забитые мячи, моменты. Боевая ничья.

    Начнем с того, что у нас три футболиста стартового состава не приехали на игру из-за травм, полученных в игре с "Краснодаром-2" и двух карточек, это ключевые для нас футболисты на сегодняшний день.

    Плюс мы отыграли 40 минут в меньшинстве, поэтому естественно нам сегодня где-то было тяжеловато.

    Ну а по поводу Ерофеева, ну травмирован он еще, пока готовится», — приводит слова тренера клубная пресс-служба.

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