Тренер Франции: Мбаппе нужно давать меньше игрового времени в «ПСЖ» перед ЧМ-2022

Килиан Мбаппе Фото: globallookpress.com
«Я знаю, что Галтье всё ещё хочет постоянно задействовать Килиана в играх. Но я хочу, чтобы время от времени тренер давал Мбаппе возможность отдохнуть. Просто Килиану нужно давать чуть меньше игрового времени. Это не навредит клубу, даже наоборот», — приводит слова Дешама Telefoot.
Напомним, в недавнем интервью Килиан заявил, что в сборной ему дают больше свободы действий на поле, чем в «ПСЖ».
Сегодня, 25 сентября, сборная Франции сыграет с национальной командой Дании в матче 6-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА. Встреча команд пройдёт на стадионе «Паркен» в Копенгагене (Дания). Начало матча — в 21:45 мск.