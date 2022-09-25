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    У Алипа мало шансов заиграть в нынешнем «Зените», считает Лепехин

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    Бывший полузащитник «Зенита» Константин Лепехин прокомментировал удаление игрока питерской команды Нуралы Алипа в матче сборной Казахстана против Азербайджана (0:3) в Лиги наций.

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    На 36-й минуте защитник «Зенита» получил жёлтую карточку за грубый подкат, а потом сразу же получил вторую за толчок соперника в грудь.

    «Игрок может получить карточку за грубое единоборство или за разговоры с арбитром. Алип сделал и то, и другое за пару секунд. Он подвел команду.

    У Алипа мало шансов заиграть в нынешнем "Зените". Там есть Ловрен, Чистяков и Родригао, а игры за сборную Казахстана пока что не показывают Алипа с лучшей стороны.

    Но скауты знали сильные стороны этого защитника и не просто так брали его зимой», — сказал Лепехин «Спорт-Экспрессу».

    В нынешнем сезоне 22-летний Алип принял участие в 5 матчах за сине-бело-голубых. «Зенит» арендовал защитника у «Кайрата» до конца 2022 года.

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