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    Батистута готов вернуться в «Фиорентину» в роли главного тренера

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    Бывший нападающий «Фиорентины» Габриэль Батистута признался, что готов стать тренеров и был бы не против возглавить клуб из Флоренции.

    Габриэль Батистута
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    Габриэль Батистута

    «Я чувствую себя готовым быть менеджером: я учился и совершенствуюсь. Клубам нужен кто-то, кто знает, как донести до игроков, что олицетворяет и что означает эта футболка.

    "Фиорентина"? Работать там было бы мечтой. Флоренция — мой дом», — цитирует Батистуту Calciomercato.

    Габриэль Батистута играл в «Фиорентине» с 1991 по 2000 год.

    Не менее впечатляющей получилась и карьера Батистуты в сборной Аргентины. Он завоевал с «альбиселесте» два Кубка Америки (1991, 1993), сыграл на трёх чемпионатах мира (1994, 1998, 2002). На первом из них взял «Бронзовую бутсу» (4 гола), играя вместе с Диего Марадоной, а на втором — «Серебряную» (5 голов).

    Всего за сборную Габриэль забил 54 мяча. Был лучшим снайпером, пока его рекорд не побил Лео Месси.

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