Батистута готов вернуться в «Фиорентину» в роли главного тренера

Бывший нападающий «Фиорентины»признался, что готов стать тренеров и был бы не против возглавить клуб из Флоренции.

«Я чувствую себя готовым быть менеджером: я учился и совершенствуюсь. Клубам нужен кто-то, кто знает, как донести до игроков, что олицетворяет и что означает эта футболка.

"Фиорентина"? Работать там было бы мечтой. Флоренция — мой дом», — цитирует Батистуту Calciomercato.

Габриэль Батистута играл в «Фиорентине» с 1991 по 2000 год.

Не менее впечатляющей получилась и карьера Батистуты в сборной Аргентины. Он завоевал с «альбиселесте» два Кубка Америки (1991, 1993), сыграл на трёх чемпионатах мира (1994, 1998, 2002). На первом из них взял «Бронзовую бутсу» (4 гола), играя вместе с Диего Марадоной, а на втором — «Серебряную» (5 голов).

Всего за сборную Габриэль забил 54 мяча. Был лучшим снайпером, пока его рекорд не побил Лео Месси.