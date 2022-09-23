Финляндия и Румыния разошлись миром, Босния обыграла Черногорию

на своем поле принимала сборнуюв рамках 5-го тура Лиги Наций — Лиги В. Матч завершился ничьей со счетом 1:1.

На 12-й минуте матча отличная сыгранность Теему Пукки и Онни Валакари позволила первому выйти в ударную позицию на линии штрафной и открыть счет в матче — 1:0. И уже на 52-й минуте встречи Флорин Танас со штрафной площади ударил в левый нижний угол ворот и вырвал ничью для своей команды — 1:1.

Футбол. Лига наций УЕФА. B3 Финляндия — Румыния 1:1 Голы: 1:0 Теэму Пукки (12'), 1:1 Florin Tanase (52') Финляндия: Лукаш Градецки, Николай Алхо, Leo Vaisanen, Robert Ivanov, Richard Jensen, Йере Уронен (Kaan Kairinen, 88'), Onni Valakari (Лукас Лингман, 58'), Расмус Шуллер (Ильмари Нисканен, 88'), Глен Камара, Фредрик Йенсен (Benjamin Kallman, 58'), Теэму Пукки (Йоэль Похьянпало, 75') Румыния: Deian Cristian Sorescu (Денис Дрэгуш, 79'), Денис Алибек (Георге Пушкаш, 67'), Деннис Ман (Andrei Cordea, 66'), Florin Tanase (Николае Станчу, 66'), Marius Marin, Рэзван Марин (Александру Чикылдэу, 90'), Никусор Банку, Йонуц Неделчяру, Adrian Rus, Андрей Рациу, Андрей Раду Предупреждения: Adrian Rus (41'), Глен Камара (61'), Marius Marin (65'), Расмус Шуллер (71')

Финляндия набрала 5 очков и занимает 3-е место в турнирной таблице группы 3, а Румыния располагается на 4-м месте с 4-я баллами в активе.

В параллельном матче Лиги В Босния и Герцеговина на своем поле принимала сборную Черногории и смогла одержать минимальную победу со счетом 1:0.

В этом матче единственный гол поединка был забит на 46-й минуте встречи. Эдин Джеко скинул мяч, а Эрмедин Демирович после этого легко отправил мяч в ворота и тем самым принес победу соей команде.

Футбол. Лига наций УЕФА. B3 Босния и Герцеговина — Черногория 1:0 Гол: 1:0 Эрмедин Демирович (45 + 1') Босния и Герцеговина: Ибрагим Шехич, Amar Dedic (Матео Сушич, 90'), Деннис Хаджикадунич, Синиша Санишанин, Зеад Колашинац, Миралем Пьянич (Гойко Цимирот, 67'), Мухамед Бешич (Кенан Кодро, 73'), Амир Хаджиахметович, Miroslav Stevanovic (Амер Гояк, 73'), Эдин Джеко, Эрмедин Демирович Черногория: Милутин Осмаич (Стефан Мугоша, 46'), Стеван Йоветич (Uros Djurdjevic, 70'), Вукан Савичевич (Никола Вукчевич, 46'), Александар Шчекич (Сеад Хакшабанович, 70'), Марко Янкович (Driton Camaj, 81'), Адам Марушич, Ристо Радунович, Жарко Томашевич, Игор Вуячич, Марко Вешович, Милан Миятович Предупреждения: Эрмедин Демирович (10'), Вукан Савичевич (22'), Миралем Пьянич (28'), Эдин Джеко (78'), Деннис Хаджикадунич (79'), Синиша Санишанин (90 + 4'), Адам Марушич (90 + 4'), Никола Вукчевич (90 + 4'), Марко Янкович (90 + 5')

Босния и Герцеговина занимает первое место в группе 3 набрав 11 очков, а Черногория с 7-ю баллами располагается на втором месте.