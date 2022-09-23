Добро пожаловать в Милан, где на стадионе «Сан Сиро» в рамках очередного тура Лиги наций встретятся финалисты последнего Евро — сборные Италии и Англии. За ходом матча приглашаем вас следить вместе с нашим онлайном. Начало матча — в 21:45 по московскому времени. Присоединяйтесь!

До матча

Италия

Итальянская сборная по итогам четырех матчей, которые прошли в июне, занимает третью позицию в группе 3, набрав 4 очка. Крайнюю встречу в Лиге наций подопечные Роберто Манчини провели неудачно. На стадионе «Боруссия Парк» в Менхенгладбахе «Скуадра Адзурра» потерпела разгромное поражение от сборной Германии — 2:5. Единственную победу в турнире Италия одержала во втором туре против Венгрии (2:1). К слову, действующие чемпионы Европы стали единственной командой в квартете, которой удалось обыграть венгров. Еще в двух матчах итальянской сборной была зафиксирована ничья — с Германией (1:1) и с Англией (0:0).

Англия

Англичане замыкают группу 3, набрав 2 очка после четырех матчей. Подопечные Гарета Саутгейта так и не смогли победить ни в одной игре, а набранные очки в свой актив англичане набрали, благодаря ничейным результатам с Германией (1:1) и Италией (0:0). В крайнем матче против Венгрии сборная «трех львов» была бита на своем поле (0:4). Впрочем, и в матче первого тура венгры были сильнее англичан, обыграв тех с минимальным счетом 1:0. В случае поражения коллектива Саутгейта от сборной Италии, английская сборная уже не сможет подняться выше четвертого места в группе и покинет группу А.

Личные встречи

В пяти последних матчах итальянцы дважды одержали победу, англичане не смогли выиграть ни одну игру. Еще в трех встречах между командами была зафиксирована ничья.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч Италия — Англия с коэффициентом 2.68.