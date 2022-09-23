ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Италия — Англия. Онлайн

    Онлайн-трансляция матча 5-го тура Лиги наций между Италией и Англией

    Футбол Календарь Лига нацийПрогнозы на Лигу наций Лига наций Сборная Италии Футбол Италии Сборная Англии Футбол Англии
    Вся лентаСамое главное
    Эден АзарСыны отечества. Шесть игроков, которые лучше играют за сборную, чем за клуб Диего СимеонеГолый король: Симеоне и «Атлетико» в кризисе Килиан Мбаппе Лига наций. Англия и Франция в опасности, Германия рискует остаться без повышения
  • 11:50
    • Юрист: По всем законам переход Захаряна в сборную Армении невозможен, но ФИФА может сделать исключение
  • 11:43
    • Кудерметова обыграла Хаддад-Майя и вышла в полуфинал турнира в Токио
    Все новости спорта
    Роберто Манчини
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Роберто Манчини
    Добро пожаловать в Милан, где на стадионе «Сан Сиро» в рамках очередного тура Лиги наций встретятся финалисты последнего Евро — сборные Италии и Англии. За ходом матча приглашаем вас следить вместе с нашим онлайном. Начало матча — в 21:45 по московскому времени. Присоединяйтесь!

    До матча

    Италия

    Итальянская сборная по итогам четырех матчей, которые прошли в июне, занимает третью позицию в группе 3, набрав 4 очка. Крайнюю встречу в Лиге наций подопечные Роберто Манчини провели неудачно. На стадионе «Боруссия Парк» в Менхенгладбахе «Скуадра Адзурра» потерпела разгромное поражение от сборной Германии — 2:5. Единственную победу в турнире Италия одержала во втором туре против Венгрии (2:1). К слову, действующие чемпионы Европы стали единственной командой в квартете, которой удалось обыграть венгров. Еще в двух матчах итальянской сборной была зафиксирована ничья — с Германией (1:1) и с Англией (0:0).

    Англия

    Англичане замыкают группу 3, набрав 2 очка после четырех матчей. Подопечные Гарета Саутгейта так и не смогли победить ни в одной игре, а набранные очки в свой актив англичане набрали, благодаря ничейным результатам с Германией (1:1) и Италией (0:0). В крайнем матче против Венгрии сборная «трех львов» была бита на своем поле (0:4). Впрочем, и в матче первого тура венгры были сильнее англичан, обыграв тех с минимальным счетом 1:0. В случае поражения коллектива Саутгейта от сборной Италии, английская сборная уже не сможет подняться выше четвертого места в группе и покинет группу А.

    Личные встречи

    В пяти последних матчах итальянцы дважды одержали победу, англичане не смогли выиграть ни одну игру. Еще в трех встречах между командами была зафиксирована ничья.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч Италия — Англия с коэффициентом 2.68.

    В центре внимания
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.38
  • Экспресс дня 23 сентября
  • Сегодня в 21:45
    •  2.68
  • Прогноз на матч Италия — Англия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.85
  • Прогноз на матч Германия — Венгрия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.99
  • Прогноз на матч Федерер/Надаль — Сок/Тиафо
  • Теннис
  • Сегодня в 22:30
    •  1.72
  • Прогноз на матч Босния и Герцеговина — Черногория
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.50
  • Прогноз на матч Кыргызстан — Россия
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч СКА — Динамо Москва
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  1.91
  • Прогноз на матч Армения — Украина
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •  2.55
  • Прогноз на матч Эванс — Лестьенн
  • Теннис
  • Сегодня в 23:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 3000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры