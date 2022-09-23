Дешам: Очень доволен игрой Франции в матче с Австрией

Главный тренер сборной Франциипрокомментировал победу над Австрией (2:0) в домашнем матче пятого тура группового этапа Лиги наций.

«Я очень доволен нашей игрой. Победа важна, и мы сделали все, что должны были сделать, создали много моментов и контролировали игру.

Ребятам, которые не привыкли взаимодействовать друг с другом, удалось сыграться. У нас было очень мало времени на подготовку, но все приложили усилия. Это настраивает на позитивный лад», — приводит слова Дешама официальный сайт УЕФА.

В заключительном туре сборная Франции встретится на выезде с Данией. Матч пройдет 25 сентября в Копенгагене, начало — в 21:45 мск.