ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Диего СимеонеГолый король: Симеоне и «Атлетико» в кризисе
  • 10:53
    • Месси хочет вернуться в «Барселону»
  • 10:05
    • Александрова вышла в полуфинал турнира в Сеуле
  • 08:08
    • Захарян может сменить гражданство
    Все новости спорта

    Дешам: Очень доволен игрой Франции в матче с Австрией

    Футбол Календарь Лига нацийПрогнозы на Лигу наций Сборная Франции Футбол Франции Сборная Австрии Лига наций
    Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам прокомментировал победу над Австрией (2:0) в домашнем матче пятого тура группового этапа Лиги наций.

    Дидье Дешам
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Дидье Дешам

    «Я очень доволен нашей игрой. Победа важна, и мы сделали все, что должны были сделать, создали много моментов и контролировали игру.

    Ребятам, которые не привыкли взаимодействовать друг с другом, удалось сыграться. У нас было очень мало времени на подготовку, но все приложили усилия. Это настраивает на позитивный лад», — приводит слова Дешама официальный сайт УЕФА.

  • Лига наций. Англия и Франция в опасности, Германия рискует остаться без повышения
  • Все интриги оставшихся двух туров Лиги наций УЕФА
  • Вчера

    • В заключительном туре сборная Франции встретится на выезде с Данией. Матч пройдет 25 сентября в Копенгагене, начало — в 21:45 мск.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Италия вышвырнет Англию из элиты Лиги наций?
  • Италия — Англия. Прогноз и ставки
  • 2.68
    •
  • Немцы в результативном матче одолеют венгров
  • Германия — Венгрия. Прогноз и ставки
  • 1.85
    •
  • Федерер выиграет последний матч в карьере?
  • Федерер/Надаль — Сок/Тиафо. Прогноз и ставки
  • 1.99
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.38
  • Экспресс дня 23 сентября
  • Сегодня в 21:45
    •  2.68
  • Прогноз на матч Италия — Англия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.85
  • Прогноз на матч Германия — Венгрия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.99
  • Прогноз на матч Федерер/Надаль — Сок/Тиафо
  • Теннис
  • Сегодня в 22:30
    •  1.72
  • Прогноз на матч Босния и Герцеговина — Черногория
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.50
  • Прогноз на матч Кыргызстан — Россия
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч СКА — Динамо Москва
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  1.91
  • Прогноз на матч Армения — Украина
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •  2.55
  • Прогноз на матч Эванс — Лестьенн
  • Теннис
  • Сегодня в 23:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 3000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры