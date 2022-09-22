Пиоли: Цель «Милана» — быть конкурентоспособным и выигрывать трофеи

Главный тренер «Милана»рассказал о том, какая цель стоит перед командой.

«Я чувствую себя в "Милане" как дома, а когда чувствуешь себя как дома, не хочется даже рассматривать другие варианты. Нам еще многое предстоит сделать, но я абсолютно не беспокоюсь о своем контракте или своем будущем. Цель "Милана" — быть конкурентоспособным и выигрывать трофеи.

Мы хотим продолжать совершенствоваться, так как остаемся молодой командой, но обладаем уверенностью, которая позволит нам стремиться к вершине», — цитирует Football Italia Пиоли.

«Россонери» набрали 14 очков в 7 матчах чемпионата Италии и занимает 5-е место в таблице.