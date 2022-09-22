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    Пиоли: Цель «Милана» — быть конкурентоспособным и выигрывать трофеи

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    Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли рассказал о том, какая цель стоит перед командой.

    Стефано Пиоли
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    Стефано Пиоли

    «Я чувствую себя в "Милане" как дома, а когда чувствуешь себя как дома, не хочется даже рассматривать другие варианты. Нам еще многое предстоит сделать, но я абсолютно не беспокоюсь о своем контракте или своем будущем. Цель "Милана" — быть конкурентоспособным и выигрывать трофеи.

    Мы хотим продолжать совершенствоваться, так как остаемся молодой командой, но обладаем уверенностью, которая позволит нам стремиться к вершине», — цитирует Football Italia Пиоли.

    «Россонери» набрали 14 очков в 7 матчах чемпионата Италии и занимает 5-е место в таблице.

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