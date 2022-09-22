Черчесов — о Захаряне в «Челси»: Главное, чтобы это стало не шпагатом, на который приходится садиться, а шагом вперед

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов высказался о возможном переходе Арсена Захаряна в «Челси».

Трансфер полузащитника «Динамо» прошлым летом сорвался, однако лондонцы могут вернуться к обсуждению сделки в январе.

«На мой взгляд можно не ориентироваться, причем никому. Я смотрю со стороны. А ориентироваться нужно на внутренние ощущения.

Захаряна пару дней потренировал и до этого внимательно за ним следил. В 17 лет в сборную не каждого берут. Мы вызвали его из-за того, что видели уровень. Жаль, что он заболел и не смог продолжать работать с командой перед Евро.

Главное, чтобы переезд в Европу стал не прыжком, не шпагатом, на который приходится садиться, а естественным шагом вперед.

В сложившейся ситуации есть и плюс: эти полгода, если ты точно знаешь, что переезжаешь, можно учить язык, психологически готовиться к тому, что тебя ждет, чтобы поехать уже с определенным базисом.

"Динамо" — топ-клуб страны, но "Челси" — совсем другой уровень. И там другая жизнь. Ко всему этому надо быть готовым, — сказал Черчесов.