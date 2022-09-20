Гаджиев: Надо соглашаться играть с теми, кто хочет играть с Россией

Член технического комитета Российского футбольного союза (РФС)заявил, что сборной России не стоит отказываться от товарищеских матчей.

Ранее бывший футболист «Динамо» Руслан Пименов заявил, что национальной команде не стоит сейчас проводить товарищеские матчи, поскольку игроки команды «не новички».

«Я считаю, что люди, которые делают подобные высказывания, опираются на локальную информацию.

Они считают, что сборная Киргизии не очень высокого уровня, что этот матч с точки зрения тренировки и продвижения результата не играет высокую роль.

Я хорошо знаю Пименова. Он хороший футболист, добрый человек, но я с ним не согласен. Я могу напомнить игры, когда в составе сборной были футболисты из чемпионата Испании, других чемпионатов, но мы уступили Кипру в отборочной встрече. А тогда Кипр быть чуть сильнее, чем Киргизия. Нам надо играть.

Сейчас спорт очень политизирован. Мы должны понимать, что мы в одном социуме, надо исходить из этого. Если с тобой не хочет играть один, второй, третий, но хочет играть четвертый, не надо от него отмахиваться.

Ты должен соглашаться. Мы должны играть с теми, кто хочет с нами выходить на поле», — сказал Гаджиев «Газете.Ru».

С 19 по 22 сентября игроки национальной команды находятся на тренировочном сборе на базе в Новогорске.

24 сентября сборная России проведет товарищеский матч в Бишкеке с командой Киргизии. Также в ноябре национальная команда сыграет на выезде с Ираном.