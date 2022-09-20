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    Ещенко: Сборной России придется потерпеть и играть товарищеские матчи

    Футбол Сборная России Футбол России Товарищеские матчи Евро-2024 УЕФА
    Бывший защитник «Спартака» Андрей Ещенко отреагировал на недопуск сборной России по футболу к чемпионату Европы-2024.

    Андрей Ещенко
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    Андрей Ещенко

    Ранее, 20 сентября, в РФС сообщили, что сборная России не будет участвовать в жеребьевке отбора Евро-2024.

    «Вообще это печально. Наверное, так и будут играть товарищеские матчи в сборной.

    Смысл собираться есть, чтобы игроки стремились попасть в команду. Сборная есть сборная. Придется потерпеть и играть товарищеские матчи», — сказал Ещенко «Спорт-Эксперессу».

    Жеребьевка отборочного турнира Евро-2024 пройдет 9 октября. Чемпионат Европы состоится с 14 июня по 14 июля 2024 года.

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