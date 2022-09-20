Ещенко: Сборной России придется потерпеть и играть товарищеские матчи

Бывший защитникотреагировал на недопуск сборной России по футболу к чемпионату Европы-2024.

Ранее, 20 сентября, в РФС сообщили, что сборная России не будет участвовать в жеребьевке отбора Евро-2024.

«Вообще это печально. Наверное, так и будут играть товарищеские матчи в сборной.

Смысл собираться есть, чтобы игроки стремились попасть в команду. Сборная есть сборная. Придется потерпеть и играть товарищеские матчи», — сказал Ещенко «Спорт-Эксперессу».

Жеребьевка отборочного турнира Евро-2024 пройдет 9 октября. Чемпионат Европы состоится с 14 июня по 14 июля 2024 года.