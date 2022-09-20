Клубы АПЛ хотят изменений в Кубке Англии и Кубке лиги

Футбольные клубы английской Премьер-лиги рассматривают возможность проведения реформ Кубка страны и Кубка лиги, сообщает Daily Mail со ссылкой на The Times.

Возможная реформа Кубка Англии заключается в отказе от проведения повторных матчей в третьем и четвертом раундах, что необходимо будет согласовать с Футбольной ассоциацией Англии (FA).

Что касается Кубка лиги, рассматривается вариант, при котором выступающие в еврокубках клубы смогут не принимать участие в нем, либо им будет разрешено выставлять составы из футболистов младше 21 года.

Возможность изменения будет обсуждаться на собрании акционеров АПЛ 21 сентября, и если все вопросы будут согласованы, то реформа вступит в силу не раньше сезона-2024/25.