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    Клубы АПЛ хотят изменений в Кубке Англии и Кубке лиги

    Футбол Футбол Англии Кубок Лиги Кубок Англии
    Футбольные клубы английской Премьер-лиги рассматривают возможность проведения реформ Кубка страны и Кубка лиги, сообщает Daily Mail со ссылкой на The Times.

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    Возможная реформа Кубка Англии заключается в отказе от проведения повторных матчей в третьем и четвертом раундах, что необходимо будет согласовать с Футбольной ассоциацией Англии (FA).

    Что касается Кубка лиги, рассматривается вариант, при котором выступающие в еврокубках клубы смогут не принимать участие в нем, либо им будет разрешено выставлять составы из футболистов младше 21 года.

    Возможность изменения будет обсуждаться на собрании акционеров АПЛ 21 сентября, и если все вопросы будут согласованы, то реформа вступит в силу не раньше сезона-2024/25.

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