«Зенит» уходит чемпионом на двухнедельный перерыв

Первая треть чемпионата позади. «Зенит» воспользовался ошибкой ЦСКА. «Ростов» взобрался на 2 место. А «Торпедо» одержало первую победу в сезоне.

Изменения в турнирной таблице

Два изменения коснулись верхней части турнирной таблицы российской Премьер-лиги. После матчей 10-го тура «Ростов» (2 место) обошёл в чемпионате ЦСКА (3 место).

Также рокировка произошла между «Сочи» и «Динамо». Южане смогли подняться на 6 место, сместив с этой строчки московский клуб. «Бело-голубые» теперь на 7-й строчке.

Календарь и таблица РПЛ

Потеряли свои позиции в РПЛ ещё три клуба: «Пари Нижний Новгород» опустился с 8-го на 10-е, «Крылья Советов» — с 10-го на 11-е, а «Локомотив» — с 11-го на 12-е.

Хороший результат тура у «Оренбурга». «Горожане» взлетели на 3 строчки и теперь занимают 9 место. В плюсе и «Ахмат» — команда поднялась на одну позицию и расположилась на 8 месте.

Лидер РПЛ

Впереди двухнедельная пауза. Чемпионом на перерыв ушел «Зенит». У невского клуба — солидное преимущество над ближайшими конкурентами составляет минимум 4 очка.

В 10-м туре «лазурные» одержали гостевую победу над московским «Динамо» (2:0).

Дмитрий Чистяков, защитник «Зенита» globallookpress.com

Андрей Мостовой открыл счёт за питерский клуб на 35-й минуте поединка. А Густаво Мантуан снял все вопросы о победителе уже в компенсированное время — на 93-й минуте.

После этой победы «Зенит» набрал 26 очков. В активе «лазурных» — 8 побед и 2 ничьи. Футболисты Сергея Семака идут пока без поражений.

Битва за 2 место

За лидером российского чемпионата пока не угнаться. Но за 2 место идёт серьёзная борьба. На позицию вице-чемпиона претендуют сразу 4 команды.

К 10-му туру преуспел больше «Ростов» (22 очка). В последней игре команда Валерия Карпина смогла вырвать победу у «Крыльев Советов» (2:1).

Сергей Песьяков, вратарь «Ростова» globallookpress.com

Уже на 1-й минуте поединка в составе ростовчан счёт открыл Хорен Байрамян. К 12-й минуте Сергей Пиняев за «крылышек» отыграл отставание. Всё решилось в середине второго тайма. Дмитрий Полоз реализовал пенальти и принёс победу «Ростову», а вместе с ней и 2 место.

Статус главного преследователя «Зенита» теперь не у ЦСКА. «Армейцы» опустились на 3 место в турнирной таблице. «Красно-синие» неожиданно проиграли одному из аутсайдеров РПЛ — «Торпедо». Стефан Шапич принёс минимальную победу «автозаводцам» (1:0).

У ЦСКА — 20 очков. Столько же и у «Краснодара» (4 место). «Быки» смогли догнать соперника по набранным баллам, но уступают лишь по дополнительным показателям.

В минувшем туре футболисты «Краснодара» уверенно переиграли подмосковные «Химки» (3:1). В составе победителей отличились Сперцян, Кривцов и Кутовой.

К группе лидеров подобрался «Спартак» (5 место и 19 очков). После двух поражений кряду от «Зенита» и «Ростова», «гладиаторы» вернулись на победную тропу.

Успеха «Спартак» добился в московском дерби против «Локомотива» (1:0). Единственный и победный гол в ворота «железнодорожников» забил Соболев.

Другие матчи тура

В других матчах тура были зафиксированы ещё два победных результата: «Ахмат» обыграл «Урал» (2:1), «Оренбург» оказался сильнее «Пари НН» (2:0).

Была и ничья. Единствнная пара 10-го тура. Футболисты «Сочи» и «Факела» разошлись миром со счётом 1:1.

Когда возобновится чемпионат?

Российская Премьер-лига берёт небольшую паузу. Впереди почти две недели перерыва. Возобновятся игры 1 октября.

Центральный поединок 11-го тура, конечно же битва лидеров. 2 октября «Зенит» на своём поле примет «Ростов».

У ЦСКА будет возможность подправить турнирное положение в матче против «Химок». А у «Краснодара» и «Спартака» будут выездные встречи с «Крыльями Советов» и «Нижним Новгородом» соответственно.

ФК «Торпедо» globallookpress.com

Также выделяем битву аутсайдеров. «Торпедо» сыграет в гостях против «Факела». У «автозаводцев» есть хороший шанс одержать вторую победу подряд в сезоне.