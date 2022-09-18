В «Химках» заявили, что довольны командой несмотря на поражение от «Краснодара»

Член наблюдательного совета «Химок»прокомментировал поражение команды в матче 10-го тура РПЛ против «Краснодара» (1:3).

«Несмотря на результат, матч мне понравился. Играли агрессивно и интересно. Становится видна философия футбола, которую проповедует Спартак Гогниев. Не повезло с первым голом, пропустили быстрый мяч. Могу сказать, что вторую игру подряд мы проводим с достаточно хорошим превосходством. Надо было забивать свои моменты, тогда бы был ничейный результат.

Сейчас нас ждет пауза на игры сборной. Будем готовиться. Работу Спартака Гогниева могу оценить позитивно. Видно, что команда стала другой. Несмотря на то, что мы проиграли, было интересно смотреть за игрой команды все 90 минут. Это достижение Спартака Гогниева. Зрителям такой матч должен был понравиться», — сказал Терюшков «СЭ».

После этой победы «Краснодар» набирает 20 очков и сравнивается по этому показателю с ЦСКА. у «Химок» остаётся в активе 8 набранных очков, команда расположилась на 13-м месте чемпионата.