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    «Интер» на выезде проиграл «Удинезе»

    «Удинезе» — «Интер»: счет 1:3, обзор голов

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    Миланский «Интер» со счетом 1:3 проиграл «Удинезе» в выездном матче 7 тура Серии А.

    «Интер» на выезде проиграл «Удинезе»
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    Миланцы открыли счет на 5 минуте встречи благодаря голу Николо Бареллы. После этого Милан Шкриньяр отметился автоголом и сравнял счет в матче.

    Вперед хозяев вывел Яка Бийол, а Толгай Арслан довел дело до уверенной победы.

    Футбол. Италия. Серия А
    Удинезе — Интер 3:1
    Голы: 0:1 Николо Барелла (5'), 1:1 Милан Шкриньяр (автогол) (22'), 2:1 Яка Бийол (85'), 3:1 Толгай Али Арслан (90 + 3') Удинезе: Марко Сильвестри, Родриго Бекао, Яка Бийол, Неуэн Перес, Роберто Перейра (Кингсли Эхизибуэ, 68'), Sandi Lovric (Толгай Али Арслан, 79'), Уолас, Жан-Виктор Макенго (Лазар Самарджич, 61'), Iyenoma Destiny Udogie (Энсо Эбосс, 79'), Жерар Деулофеу, Бету (Исаак Саксесс, 68') Интер: Лаутаро Мартинес, Эдин Джеко (Хоакин Корреа, 67'), Маттео Дармиан (Danilo D`Ambrosio, 67'), Генрих Мхитарян (Роберто Гальярдини, 31'), Марсело Брозович, Николо Барелла, Дензел Дюмфрис, Алессандро Бастони (Федерико Димарко, 31'), Франческо Ачерби (Стефан де Врей, 79'), Милан Шкриньяр, Самир Ханданович Предупреждения: Алессандро Бастони (13'), Генрих Мхитарян (21'), Роберто Перейра (40'), Маттео Дармиан (45 + 1'), Iyenoma Destiny Udogie (51'), Родриго Бекао (56'), Марсело Брозович (57')

    «Удинезе» одержавший пятую победу подряд и набрал 16 очков. Сейчас команда занимает первое место. «Интер» находится на 6 строчке с 12 баллами на счету.

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