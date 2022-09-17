Сборная Италии назвала состав на матчи Лиги наций

Вратари: Джанлуиджи Доннарумма («Пари Сен-Жермен»), Алекс Мерет («Наполи»), Иван Проведель («Лацио»), Гульельмо Викарио («Эмполи»).
Защитники: Франческо Ачерби («Лацио»), Алессандро Бастони («Интер»), Леонардо Бонуччи («Ювентус»), Джованни Ди Лоренцо («Наполи»), Федерико Димарко («Интер»), Эмерсон Палмьери («Вест Хэм»), Федерико Гатти («Ювентус»), Луис Фелипе («Бетис»), Паскуале Маццокки («Салерно»), Рафаэль Толой («Аталанта»).
Полузащитники: Николо Барелла («Интер»), Брайан Кристенте («Рома»), Жоржинью («Челси»), Лоренцо Пеллегрини («Рома»), Томмазо Побега («Милан»), Сандро Тонали («Милан»), Марко Верратти («Пари Сен-Жермен»).
Нападающие: Маттео Канчелье («Лацио»), Уилфрид Гнонто («Лидс»), Винченцо Грифо («Фрайбург»), Чиро Иммобиле («Лацио»), Маттео Политано («Наполи»), Джакомо Распадори («Наполи»), Джанлука Скамакка («Вест Хэм»), Алессио Дзербин («Наполи»).
23 сентября итальянцы сыграют против Англии, а 26-го — против Венгрии.