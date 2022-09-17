Дортмундская «Боруссия» вырвала победу в «рурском дерби» с «Шальке»

Дортмундскаяодержала домашнюю победу над гельзенкирхенским(1:0) в матче 7-го тура чемпионата Германии.

Единственный гол был забит на 80-й минуте. С левого фланга Вольф правой ногой выполнил подачу к линии вратарской площади, откуда Юссуфа Мукоко головой пробил точно под перекладину.

Футбол. Германия. Бундеслига Боруссия Д — Шальке 04 1:0 Гол: 1:0 Юссуфа Мукоко (79') Боруссия Д: Alexander Meyer, Тома Мёнье, Матс Хуммельс, Нико Шлоттербек, Мариус Вольф, Джуд Беллингхэм, Салих Озкан, Юлиан Брандт (Эмре Джан, 84'), Марко Ройс (Джованни Рейна, 32'), Дониелл Мален (Карим Адейеми, 64'), Антони Модест (Юссуфа Мукоко, 64') Шальке 04: Симон Теродде (Себастьян Полтер, 58'), Джордан Ларссон (Кенан Караман, 58'), Доминик Дрекслер, Мариус Бюльтер (Алекс Краль, 76'), Florian Flick, Tom Krauss (Rodrigo Zalazar Martinez, 81'), Тобиас Мор, Майя Йосида, Sepp Van den Berg, Henning Matriciani, Александер Шволов Предупреждения: Sepp Van den Berg (20'), Симон Теродде (39'), Антони Модест (45 + 3'), Карим Адейеми (83'), Эмре Джан (85')

«Боруссия» набрала 15 очков и возглавила турнирную таблицу Бундеслиги. «Шальке» идет на 13-й строчке (6 очков).

Календарь и таблица Бундеслиги

В параллельном матче «Штутгарт» потерпел домашнее поражение от франкфуртского «Айнтрахта» со счетом 1:3.

Счет на 6-й минуте открыли гости — отличился полузащитник Себастьян Роде. А на 55-й минуте японский форвард Даити Камада удвоил преимущество «Айнтрахта».

Хозяева отыграли один мяч на 79-й минуте, благодаря голу португальского нападающего Тьягу Томаша, но на 88-й минуте хорватский хавбек Кристиян Якич восстановил отрыв гостей.

Футбол. Германия. Бундеслига Штутгарт — Айнтрахт Ф 1:3 Голы: 0:1 Себастьян Роде (6'), 0:2 Даити Камада (55'), 1:2 Tiago Tomas (79'), 1:3 Кристиян Якич (88') Штутгарт: Флориан Мюллер, Константинос Мавропанос, Вальдемар Антон (Thomas Kastanaras, 86'), Хироки Ито, Chris Fuhrich (Tiago Tomas, 65'), Ватару Эндо, Атакан Каразор (Lilian Egloff, 59'), Naouirou Ahamada (Энцо Мийо, 65'), Борна Соса, Silas Katompa Mvumpa, Серу Гирасси Айнтрахт Ф: Рандаль Коло Муани (Rafael Borre, 68'), Марио Гётце (Тимоти Чэндлер, 75'), Даити Камада, Ансгар Кнауфф, Джибриль Соу, Себастьян Роде (Эрик Эбимбе, 67'), Кристиян Якич, Тута, Макото Хасебе, Evan N Dicka (Хрвое Смолчич, 82'), Кевин Трапп Предупреждения: Атакан Каразор (30'), Константинос Мавропанос (53')

«Айнтрахт» с 11 очками идет на 6-м месте, а «Штутгарт» с 5 очками — 16-й.