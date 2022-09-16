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    «Вулверхэмптон» — «Манчестер Сити». Онлайн

    Онлайн-трансляция матча 8-го тура АПЛ между «Вулверхэмптоном» и «Манчестер Сити»

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    Английская Премьер-Лига вернулась на туманный альбион двумя матчами в пятницу, а сегодня мы с вами будем следить за встречей «Вулверхэмптона» против действующих чемпионов из «Манчестер Сити». Начало матча и нашего онлайна стартует в 14:30 по московскому времени. Присоединяйтесь!

    До матча

    «Вулверхэмптон»

    «Волки» располагаются на 14-м месте в турнирной таблице, набрав шесть очков после шести туров. Подопечные Бруну Лаже в прошлом туре одержали победу с минимальным счетом над «Саутгемптоном» (1:0), прервав пятиматчевую безвыигрышную серию. Во встрече со «святыми» единственный гол на свой счет записал полузащитник Поденсе, отличившись на 45-й минуте. Благодаря этой победе «Вулверхэмптон» оторвался от зоны вылета на расстоянии двух очков. На данный момент разница забитых и пропущенных голов «волков» составляет 3-4.

    В начале недели состав «Вулверхэмптона» пополнился экс-нападающим лондонского «Челси» и мадридского «Атлетико» Диего Костой. 33-летний игрок перешел в стан «волков» в качестве свободного агента после ухода из «Атлетико Минейро».

    «Манчестер Сити»

    Подопечные Пепа Гвардиолы идут вторыми в турнирной таблице и отстают от лидирующего «Арсенала» на один балл. На данный момент «Манчестер Сити» набрал 14 очков: четыре победы и две ничьи. В предыдущем туре «горожане» разошлись миром в гостях с «Астон Виллой» (1:1). На гол Эрлинга Холланда, который стал для норвежца уже десятым в текущем сезоне, хозяева ответили точным ударом Бэйли. «Манчестер Сити» по итогам шести туров имеет лучшую разницу мячей среди всех клубов АПЛ — 20:6.

    В среду «горожане» проводили свой второй матч в Лиге чемпионов. Коллектив Пепа Гвардиолы на «Этихаде» принимал дортмундскую «Боруссию» и одержал волевую победу со счетом 2:1. «Шмели» первыми открыли счет на 56-й минуте игры, благодаря голу Беллингема. За десять минут до окончания второго тайма защитник «Манчестер Сити» Стоунз счет сравнял, а еще через четыре минуты Эрлинг Холланд огорчил своих бывших партнеров по команде и принес победу «горожанам» (2:1).

    Личные встречи

    В прошлом сезоне АПЛ «Манчестер Сити» дважды праздновал победу (1:0 и 5:1). Всего за пять последних встреч на счету «горожан» четыре победы, у «волков» — одна.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Вулверхэмптон» — «Манчестер Сити» с коэффициентом 2.22.

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