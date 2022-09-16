Игнатьев: При Шалимове «Урал» был дворовой командой

Игорь Шалимов Фото: globallookpress.com
«Я хочу понять: за что уволили Талалаева?! Какое направление у руководителей клубов в нашем футболе?
В "Урале", например, когда убирали тренера (Игоря Шалимова — прим.), я видел, что там не было ничего. Там не чувствовалась рука тренера, а был только набор футболистов, которые выходят и как‑то пытаются играть. Так во дворе люди играют», — приводит слова Игнатьева «Матч ТВ».
Напомним, после отставки Шалимов пост главного тренера «Урала» занял Виктор Гончаренко.