Игнатьев: При Шалимове «Урал» был дворовой командой

Бывший главный тренер сборной Россииподелился мнением об отставкес поста главного тренера «Урала» и раскритиковал увольнениеиз «Ахмата».

«Я хочу понять: за что уволили Талалаева?! Какое направление у руководителей клубов в нашем футболе?

В "Урале", например, когда убирали тренера (Игоря Шалимова — прим.), я видел, что там не было ничего. Там не чувствовалась рука тренера, а был только набор футболистов, которые выходят и как‑то пытаются играть. Так во дворе люди играют», — приводит слова Игнатьева «Матч ТВ».

Напомним, после отставки Шалимов пост главного тренера «Урала» занял Виктор Гончаренко.