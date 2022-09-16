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    Игнатьев: При Шалимове «Урал» был дворовой командой

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    Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев поделился мнением об отставке Игоря Шалимова с поста главного тренера «Урала» и раскритиковал увольнение Андрея Талалаева из «Ахмата».

    Игорь Шалимов
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    Игорь Шалимов

    «Я хочу понять: за что уволили Талалаева?! Какое направление у руководителей клубов в нашем футболе?

    В "Урале", например, когда убирали тренера (Игоря Шалимова — прим.), я видел, что там не было ничего. Там не чувствовалась рука тренера, а был только набор футболистов, которые выходят и как‑то пытаются играть. Так во дворе люди играют», — приводит слова Игнатьева «Матч ТВ».

    Напомним, после отставки Шалимов пост главного тренера «Урала» занял Виктор Гончаренко.

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