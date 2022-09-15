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    Назначены арбитры на матчи 10 тура РПЛ

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    Стали известны имена арбитров, которые будут работать на матчах 10 тура РПЛ. Сергей Карасев вместе со своей бригадой будет обслуживать матч «Динамо» — «Зенит».

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    17 сентября (суббота)
    • «Урал» — «Ахмат»: судья — Евгений Кукуляк, ассистенты судьи — Константин Шаламберидзе, Антон Кобзев; резервный судья — Сергей Цыганок; VAR — Иван Сиденков; AVAR — Денис Березнов; инспектор — Александр Гвардис.
    • «Торпедо» — ЦСКА: судья — Павел Шадыханов, ассистенты судьи — Алексей Стипиди, Александр Богданов; резервный судья — Роман Сафьян; VAR — Антон Фролов; AVAR — Николай Еремин; инспектор — Виктор Кулагин.
    • «Ростов» — «Крылья Советов»: судья — Павел Кукуян, ассистенты судьи — Алексей Стипиди, Владислав Назаров; резервный судья — Сергей Чебан; VAR — Евгений Турбин; AVAR — Алексей Воронцов; инспектор — Юрий Баскаков.
    • «Динамо» — «Зенит»: судья — Сергей Карасёв, ассистенты судьи — Алексей Лунёв, Роман Усачев; резервный судья — Игорь Панин; VAR — Владимир Москалёв; AVAR — Валерий Данченко; инспектор — Алексей Тюмин.

    18 сентября (воскресенье)
    • «Нижний Новгород» — «Оренбург»: судья — Алексей Сухой, ассистенты судьи — Игорь Демешко, Михаил Иванов; резервный судья — Евгений Буланов; VAR — Василий Казарцев; AVAR — Екатерина Курочкина; инспектор — Игорь Синер.
    • «Краснодар» — «Химки»: судья — Владислав Безбородов, ассистенты судьи — Максим Гаврилин, Дмитрий Ермаков; резервный судья — Рафаэль Шафеев; VAR — Артём Чистяков; AVAR — Адлан Хатуев; инспектор — Александр Гончар.
    • «Сочи» — «Факел»: судья — Ян Бобровский, ассистенты судьи — Дмитрий Чельцов, Рустам Мухтаров; резервный судья — Артур Фёдоров; VAR — Артём Любимов; AVAR — Андрей Веретешкин; инспектор — Сергей Зуев.
    • «Спартак» — «Локомотив»: судья — Кирилл Левников, ассистенты судьи — Егор Болховитин, Андрей Болотенков; резервный судья — Роман Галимов; VAR — Сергей Иванов; AVAR — Дмитрий Мосякин; инспектор — Вячеслав Харламов.
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