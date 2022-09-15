Хомуха: В игре «Спартака» есть системные ошибки

Бывший тренер молодежной сборной Россииоценил выступлениев текущем чемпионате России.

Топ Бонус Получить Новым игрокамТрансляции матчей Дмитрий Хомуха Фото: rfs.ru

«Спартак» после девяти туров находится на шестом месте.

«Меняется ли "Спартак"? Это только разговоры. Последние результаты, когда "Спартак" начал играть с сильными соперниками, расставили все по местам. Здесь все очень просто. Если ты работаешь в топ-клубе, от тебя неизменно будут требовать высоких результатов. Это как минимум нахождение в призовой тройке, чтобы бороться за титул.

Команда сейчас не сбалансирована, играет с очевидными ошибками. Это не просто стечение обстоятельств — системные ошибки.

Когда команда пропускает четыре мяча, как в Ростове, говорить о сбалансированности не приходится.

Если останется тот же подбор футболистов, который есть сейчас — удивлюсь, если "Спартак" будет в тройке. С таким составом очень проблематично быть в тройке», — приводит слова Хомухи «Чемпионат».