Гончаренко считает, что «Урал» не заслужил поражения в матче с ЦСКА

Главный тренер «Урала»прокомментировал поражение от ЦСКА в матче 2 тура Кубка России.

«Хотел бы отметить нашу команду. В целом, понравилось, как игроки действовали. К сожалению, пропустили обидный мяч в концовке. Большинство футболистов хорошо понимали все тактические моменты, которые обговорили перед игрой. Встреча получилась очень энергозатратной с нашей стороны.

Считаю, поражения "Урал" не заслуживал. Но футбол бывает жесток. Нам нужно продолжать верить в то, что мы делаем. Те футболисты, которые пришли к нам, очень изменили лицо команды. И надеюсь, что дальше будем больше набирать очков, в первую очередь в чемпионате», — цитирует Гончаренко пресс-служба клуба.

«Урал» имеет 3 очка после 2 туров Кубка России и занимает 2 место в группе D.