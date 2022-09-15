Даса: Не боюсь, что из-за перехода в «Динамо» меня перестанут вызывать в сборную Израиля

Защитник «Динамо»признался, что не беспокоится по поводу возможных санкций в связи с переходом в московский клуб.

Даса перешел в «Динамо» в начале сентября . Контракт капитана сборной Израиля с московским клубом рассчитан на два года.

«Мне нравится в Москве. Россия — очень гостеприимная страна. Перед переездом сюда я советовался со Слуцким, с которым у нас было прекрасное сотрудничество в "Витессе". Еще я общался с братьями Березуцкими — они сумасшедшие ребята, очень позитивные. Рассказали мне много хорошего о России. Пока их слова полностью соответствуют действительности.

Не боюсь, что меня перестанут вызывать в сборную Израиля. Я никак не обсуждал свой переход в "Динамо" с Федерацией футбола Израиля», — приводит слова Дасы Sport24.