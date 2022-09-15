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    Аллегри назвал причину поражения «Ювентуса» от «Бенфики»

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    Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри прокомментировал поражение от «Бенфики» (1:2) во втором туре группового этапа Лиги чемпионов.

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    «Я ни в чем не виню парней. У нас были хорошие 20 минут, когда мы могли бы вести со счетом 2:0, но после их второго гола игра была закончена. Мы потеряли равновесие, у нас не было сил играть, а они могли забить еще больше.

    К сожалению, нам не хватает многих игроков, играть приходится одним и тем же, и невозможно дать им отдохнуть. Для нас это самый трудный момент в Лиге чемпионов.

    Это впервые за десять лет, когда подобное [поражение в первых двух матчах] случилось с нами.

    Лига чемпионов — сложный турнир, и не нужно говорить, что мы все еще можем выйти из группы», — приводит слова Аллегри официальный сайт УЕФА.

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