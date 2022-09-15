Аллегри назвал причину поражения «Ювентуса» от «Бенфики»

Главный тренер «Ювентуса»прокомментировал поражение от(1:2) во втором туре группового этапа Лиги чемпионов.

«Я ни в чем не виню парней. У нас были хорошие 20 минут, когда мы могли бы вести со счетом 2:0, но после их второго гола игра была закончена. Мы потеряли равновесие, у нас не было сил играть, а они могли забить еще больше.

К сожалению, нам не хватает многих игроков, играть приходится одним и тем же, и невозможно дать им отдохнуть. Для нас это самый трудный момент в Лиге чемпионов.

Это впервые за десять лет, когда подобное [поражение в первых двух матчах] случилось с нами.

Лига чемпионов — сложный турнир, и не нужно говорить, что мы все еще можем выйти из группы», — приводит слова Аллегри официальный сайт УЕФА.