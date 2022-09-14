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    Аллегри поделился ожиданиями от матча ЛЧ против «Бенфики»

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    Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри прокомментировал предстоящий матч с «Бенфикой» во 2-м туре группы Н Лиги Чемпионов.

    Массимилиано Аллегри
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    Массимилиано Аллегри

    «У "Бенфики" богатая история в Европе. Эта команда привычна к таким матчам. Она играет очень агрессивно, у нее за плечами серия из 11 побед. Мы должны показать компактную игру и действовать как одно целое. Тактическая схема? У меня сомнения насчет полузащиты. Решение приму завтра», — приводит слова Аллегри официальный сайт УЕФА.

    Матч «Ювентус» — «Бенфика» состоится сегодня, 14 сентября. Начало игры — в 22.00 мск.

    Итальянский клуб занимает третье место в группе Н (0 очков), португальская команда находится на первом месте (3 очка).

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