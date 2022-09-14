Аллегри поделился ожиданиями от матча ЛЧ против «Бенфики»

Главный тренер «Ювентуса»прокомментировал предстоящий матч с «Бенфикой» во 2-м туре группы Н Лиги Чемпионов.

«У "Бенфики" богатая история в Европе. Эта команда привычна к таким матчам. Она играет очень агрессивно, у нее за плечами серия из 11 побед. Мы должны показать компактную игру и действовать как одно целое. Тактическая схема? У меня сомнения насчет полузащиты. Решение приму завтра», — приводит слова Аллегри официальный сайт УЕФА.

Матч «Ювентус» — «Бенфика» состоится сегодня, 14 сентября. Начало игры — в 22.00 мск.

Итальянский клуб занимает третье место в группе Н (0 очков), португальская команда находится на первом месте (3 очка).