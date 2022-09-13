Юран: Помог «Химкам» сохранить место в РПЛ, это принесло клубу 500 млн рублей

Бывший главный тренер «Химок»прокомментировал свою работу в клубе.

На клуб‑то за что обижаться? Говорю именно не про руководство, а про клуб, болельщиков, город. Не должно быть обиды, ведь ты работал ради них. Не они же тебя увольняли.

Обиды нет. Главное — я доказал все своей работой. Отнесся к ней с максимальной серьезностью и выполнял все на пределе своих возможностей. Удалось решить задачи, сохранить прописку в РПЛ и заработать благодаря этому для клуба: учитывая все спонсорские соглашения, это до 500 млн рублей. Так что я тоже принес в клуб деньги.

Большинство людей смотрит именно на работу, игру команды. Она многим нравилась, ее отмечали. Обижаться — удел слабых. Я человек сильный, поэтому увольнение из «Химок» воспринял нормально, — заявил Юран в интервью «Матч ТВ».

Юран был уволен из «Химок» через полгода после назначения. Это случилось в августе, когда новый сезон только начался.