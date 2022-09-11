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    Хави прокомментировал победу над «Кадисом»

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    Главный тренер «Барселоны» Хави прокомментировал победу над «Кадисом» (4:0) в 5-м туре Ла Лиги.

    Хави
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    Хави

    «Это важная победа на сложном поле, мы не побеждали здесь уже два сезона. Мы создавали моменты и доминировали. Три очка были очень важны для того, чтобы остаться на вершине турнирной таблицы.

    Мы создали не так много моментов, как ожидали. Главное в таких матчах — открыть счет. Иногда нам нужно лучше понимать, когда нужно отдать последний пас. Но я счастлив несмотря на то, что мы провели неидеальный матч», — сказал Хави Diario Sport.

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    Напомним, встреча в Кадисе была приостановлена при счете 2:0 в пользу каталонцев на 81-й минуте из-за остановки сердца у болельщика на трибуне. Медики оказывали пострадавшему медицинскую помощь, игроки в это время были отправлены в раздевалки.

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