Гончаренко: Незабитый пенальти повернул игру в другую сторону, это придало нам сил

Главный тренерпрокомментировал результат матча 9-го тура чемпионата России против(2:0).

Екатеринбургский клуб одержал первую победу в РПЛ в этом сезоне и ушел с последнего места в турнирной таблице.

«Наверное, и у меня, и у команды такое чувство, что мы вечность уже не выигрывали. Очень хотелось выиграть.

В начале игры очень нервозно себя чувствовали. В простых ситуациях отдавали мяч сопернику, где-то не могли обработать, простые передачи шли в никуда.

Во втором мы немного успокоились. Незабитый пенальти повернул игру в другую сторону, это придало нам сил. Мы почувствовали, что взяли игру под контроль», — цитирует Гончаренко Sport24.