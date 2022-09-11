Гончаренко: Незабитый пенальти повернул игру в другую сторону, это придало нам сил

Виктор Гончаренко Фото: globallookpress.com
Екатеринбургский клуб одержал первую победу в РПЛ в этом сезоне и ушел с последнего места в турнирной таблице.
«Наверное, и у меня, и у команды такое чувство, что мы вечность уже не выигрывали. Очень хотелось выиграть.
В начале игры очень нервозно себя чувствовали. В простых ситуациях отдавали мяч сопернику, где-то не могли обработать, простые передачи шли в никуда.
Во втором мы немного успокоились. Незабитый пенальти повернул игру в другую сторону, это придало нам сил. Мы почувствовали, что взяли игру под контроль», — цитирует Гончаренко Sport24.