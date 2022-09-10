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    В заявку сборной Бразилии на сентябрьские матчи не попали два игрока «Арсенала»

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    Тренерский штаб сборной Бразилии во главе с Тите определился со списком футболистов на очередные матчи отборочного цикла ЧМ-2022. Об этом сообщает пресс-служба бразильской конфедерации футбола.

    Габриэл Жезус
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    Габриэл Жезус

    Матчи с Ганой и Тунисом состоятся 23 и 27 сентября.

    Примечательно то, что в окончательном списке не нашлось места двум футболистам «Арсенала», занимающего первое место в английской Премьер-лиге, а именно защитнику Габриэлу Магальянсу и нападающему Габриэлу Жезусу, который ранее был номинирован на звание лучшего игрока августа.

    Вратари: Алисон («Ливерпуль»), Эдерсон («Манчестер Сити»), Вевертон («Палмейрас»).

    Защитники: Данило, Алекс Сандро (оба — «Ювентус»), Алекс Теллес («Севилья»), Глейсон Бремер («Ювентус»), Эдер Милитао (мадридский «Реал»), Маркиньос («ПСЖ»), Рожер Ибаньес («Рома»), Тьяго Силва («Челси»).

    Полузащитники: Бруно Гимарайнс («Ньюкасл»), Каземиро («Манчестер Юнайтед»), Фабиньо («Ливерпуль»), Фред («Манчестер Юнайтед»), Лукас Пакета («Вест Хэм»), Эвертон Рибейро («Фламенго»).

    Нападающие: Антони («Манчестер Юнайтед»), Роберто Фирмино («Ливерпуль»), Матеус Кунья («Атлетико»), Неймар («ПСЖ»), Педро («Фламенго»), Рафинья («Барселона»), Ришарлисон («Тоттенхэм»), Винисиус Жуниор, Родриго (оба — мадридский «Реал»).

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