В заявку сборной Бразилии на сентябрьские матчи не попали два игрока «Арсенала»

Матчи с Ганой и Тунисом состоятся 23 и 27 сентября.
Примечательно то, что в окончательном списке не нашлось места двум футболистам «Арсенала», занимающего первое место в английской Премьер-лиге, а именно защитнику Габриэлу Магальянсу и нападающему Габриэлу Жезусу, который ранее был номинирован на звание лучшего игрока августа.
Вратари: Алисон («Ливерпуль»), Эдерсон («Манчестер Сити»), Вевертон («Палмейрас»).
Защитники: Данило, Алекс Сандро (оба — «Ювентус»), Алекс Теллес («Севилья»), Глейсон Бремер («Ювентус»), Эдер Милитао (мадридский «Реал»), Маркиньос («ПСЖ»), Рожер Ибаньес («Рома»), Тьяго Силва («Челси»).
Полузащитники: Бруно Гимарайнс («Ньюкасл»), Каземиро («Манчестер Юнайтед»), Фабиньо («Ливерпуль»), Фред («Манчестер Юнайтед»), Лукас Пакета («Вест Хэм»), Эвертон Рибейро («Фламенго»).
Нападающие: Антони («Манчестер Юнайтед»), Роберто Фирмино («Ливерпуль»), Матеус Кунья («Атлетико»), Неймар («ПСЖ»), Педро («Фламенго»), Рафинья («Барселона»), Ришарлисон («Тоттенхэм»), Винисиус Жуниор, Родриго (оба — мадридский «Реал»).