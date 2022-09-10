Назначены арбитры на матчи 2 тура Кубка России

РФС назначил арбитров на матчи 2 тура Кубка России. Поединки состоятся в период с 13 по 15 сентября.

13 сентября, вторник «Пари Нижний Новгород» — «Химки» : судья — Иван Сиденков, ассистенты судьи — Андрей Веретешкин, Роман Милюченко; резервный судья — Игорь Низовцев; VAR — Анатолий Жабченко; AVAR — Егор Болховитин; инспектор — Алексей Резников.

: судья — Иван Сиденков, ассистенты судьи — Андрей Веретешкин, Роман Милюченко; резервный судья — Игорь Низовцев; VAR — Анатолий Жабченко; AVAR — Егор Болховитин; инспектор — Алексей Резников. «Динамо» — «Ахмат»: судья — Василий Казарцев, ассистенты судьи — Игорь Демешко, Александр Кудрявцев; резервный судья — Максим Перезва; VAR — Павел Кукуян; AVAR — Александр Богданов; инспектор — Вячеслав Харламов.

14 сентября, среда «Локомотив» — «Краснодар» : судья — Артем Любимов, ассистенты судьи — Рашид Абусуев, Максим Ковалев; резервный судья — Сергей Чебан; VAR — Сергей Карасев; AVAR — Дмитрий Сафьян; инспектор — Эдуард Малый.

: судья — Артем Любимов, ассистенты судьи — Рашид Абусуев, Максим Ковалев; резервный судья — Сергей Чебан; VAR — Сергей Карасев; AVAR — Дмитрий Сафьян; инспектор — Эдуард Малый. «Крылья Советов» — «Зенит» : судья — Евгений Кукуляк, ассистенты судьи — Дмитрий Чельцов, Константин Шаламберидзе; резервный судья — Кирилл Силантьев; VAR — Павел Шадыханов; AVAR — Дмитрий Мосякин; инспектор — Александр Гончар.

: судья — Евгений Кукуляк, ассистенты судьи — Дмитрий Чельцов, Константин Шаламберидзе; резервный судья — Кирилл Силантьев; VAR — Павел Шадыханов; AVAR — Дмитрий Мосякин; инспектор — Александр Гончар. «Ростов» — «Оренбург» : судья — Антон Фролов, ассистенты судьи — Антон Кобзев, Денис Березнов; резервный судья — Дмитрий Стрельцов; VAR — Владислав Безбородов; AVAR — Илья Елеференко; инспектор — Николай Левников.

: судья — Антон Фролов, ассистенты судьи — Антон Кобзев, Денис Березнов; резервный судья — Дмитрий Стрельцов; VAR — Владислав Безбородов; AVAR — Илья Елеференко; инспектор — Николай Левников. «Сочи» — «Торпедо» : судья — Владимир Москалев, ассистенты судьи — Арам Петросян, Михаил Иванов; резервный судья — Константин Аверьянов; VAR — Игорь Панин; AVAR — Валентин Мурашов; инспектор — Юрий Баскаков.

: судья — Владимир Москалев, ассистенты судьи — Арам Петросян, Михаил Иванов; резервный судья — Константин Аверьянов; VAR — Игорь Панин; AVAR — Валентин Мурашов; инспектор — Юрий Баскаков. ЦСКА — «Урал»: судья — Рафаэль Шафеев, ассистенты судьи — Варанцо Петросян, Рустам Мухтаров; резервный судья — Александр Машлякевич; инспектор — Сергей Зуев.

15 сентября, четверг «Спартак» — «Факел»: судья — Евгений Турбин, ассистенты судьи — Алексей Воронцов, Андрей Гурбанов; резервный судья — Ранэль Зияков; VAR — Алексей Сухой; AVAR — Андрей Болотенков; инспектор — Сергей Мацюра.

Во встрече между ЦСКА и «Уралом» не будет использоваться система VAR.