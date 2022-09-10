Назначены арбитры на матчи 2 тура Кубка России

13 сентября, вторник
- «Пари Нижний Новгород» — «Химки»: судья — Иван Сиденков, ассистенты судьи — Андрей Веретешкин, Роман Милюченко; резервный судья — Игорь Низовцев; VAR — Анатолий Жабченко; AVAR — Егор Болховитин; инспектор — Алексей Резников.
- «Динамо» — «Ахмат»: судья — Василий Казарцев, ассистенты судьи — Игорь Демешко, Александр Кудрявцев; резервный судья — Максим Перезва; VAR — Павел Кукуян; AVAR — Александр Богданов; инспектор — Вячеслав Харламов.
14 сентября, среда
- «Локомотив» — «Краснодар»: судья — Артем Любимов, ассистенты судьи — Рашид Абусуев, Максим Ковалев; резервный судья — Сергей Чебан; VAR — Сергей Карасев; AVAR — Дмитрий Сафьян; инспектор — Эдуард Малый.
- «Крылья Советов» — «Зенит»: судья — Евгений Кукуляк, ассистенты судьи — Дмитрий Чельцов, Константин Шаламберидзе; резервный судья — Кирилл Силантьев; VAR — Павел Шадыханов; AVAR — Дмитрий Мосякин; инспектор — Александр Гончар.
- «Ростов» — «Оренбург»: судья — Антон Фролов, ассистенты судьи — Антон Кобзев, Денис Березнов; резервный судья — Дмитрий Стрельцов; VAR — Владислав Безбородов; AVAR — Илья Елеференко; инспектор — Николай Левников.
- «Сочи» — «Торпедо»: судья — Владимир Москалев, ассистенты судьи — Арам Петросян, Михаил Иванов; резервный судья — Константин Аверьянов; VAR — Игорь Панин; AVAR — Валентин Мурашов; инспектор — Юрий Баскаков.
- ЦСКА — «Урал»: судья — Рафаэль Шафеев, ассистенты судьи — Варанцо Петросян, Рустам Мухтаров; резервный судья — Александр Машлякевич; инспектор — Сергей Зуев.
15 сентября, четверг
- «Спартак» — «Факел»: судья — Евгений Турбин, ассистенты судьи — Алексей Воронцов, Андрей Гурбанов; резервный судья — Ранэль Зияков; VAR — Алексей Сухой; AVAR — Андрей Болотенков; инспектор — Сергей Мацюра.
Во встрече между ЦСКА и «Уралом» не будет использоваться система VAR.