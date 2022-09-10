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    Составы на матч 9-го тура РПЛ «Химки» — «Крылья Советов»

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    Стали известны стартовые составы «Химок» и «Крыльев Советов» на матч 9-го тура Российской Премьер-Лиги.

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    Фрагмент матча

    «Химки»: Лантратов, Тихий, Филин, Волков, Кухарчук, Зуев, Ломовицкий, Камышев, Магомедов, Главчич, Гбане.

    «Крылья Советов»: Ломаев, Евгеньев, Горшков, Солдатенков, Барач, Бейл, Якуба, Соколов, Ежов, Коваленко, Глушенков.

    Встреча пройдёт на стадионе «Арена Химки» в Химках. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 15:00 мск. С прогнозом на этот поединок вы можете ознакомиться здесь.

    «Крылья Советов» набрали девять очков в восьми матчах и занимают 11-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Химки» (7) — на 13-м месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (20).

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