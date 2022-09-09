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    Для России закрылось летнее трансферное окно

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    Летнее трансферное окно официально закрылось в России, сообщает официальный сайт Российской Премьер-Лиги.

    РПЛ
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    РПЛ

    «Для команд РПЛ закрылся первый регистрационный период сезона-2022/2023. Процедура дозаявок стартовала 20 июня. Информация о дозаявках и отзаявках доступна в соответствующих разделах официального сайта. Второй регистрационный период пройдёт с 25 января по 22 февраля», — говорится в заявлении.

    Таким образом, новых игроков на сезон-2022/23 клубы РПЛ смогут заявить только 25 января 2023 года.

    Так же сегодня закрылось трансферное окно в Бундеслиге в 19:00 по московскому времени. В Серии А — 21:00 по московскому времени. В Лиге 1 — 00:00 по московскому времени, а в Ла Лиге и АПЛ — в 01:00 по Москве.

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