Наумов: «Факел» может добиться успеха в матче с «Локомотивом»

Бывший президент «Локомотива»поделился ожиданиями о предстоящем матче «железнодорожиников» с «Факелом» в поединке 9-го тура чемпионата России.

«Если бы "Факел" назначил главного тренера до матча с "Локомотивом", я бы вполне уверенно прогнозировал, что воронежцы победят или хотя бы сыграют вничью. Очень уж симпатично играет команда, и я не очень понимаю увольнения Василенко.

Но даже сейчас "Факел" может добиться успеха в предстоящей игре. Слишком уж слаб сейчас "Локомотив", который может побеждать разве что на классе игроков.

Но командной игры нет. И непонятно, почему за это ответил только один из ассистентов, а не весь тренерский штаб», — цитируют Наумова «Известия».

Календарь и таблица РПЛ

Матч «Факел» — «Локомотив» состоится в воскресенье, 11 сентября.