В «Боруссии Д» рассказали, почему отказали Роналду в трансфере

Спортивный директор дортмундской «Боруссии»ответил на вопрос о том, почему португальский нападающий «Манчестер Юнайтед»не присоединился к немецкой команде в летнее трансферное окно.

«Почему не стали подписывать Роналду? Наш состав и так хорош. Все остальной по данной теме уже было сказано. Прекрасно понимаю, что любое слово представителя нашего клуба по данному вопросу стало бы поводом для новостей в средствах массовой информации. Это никому не нужно», — цитирует Келя Sport Bild.

Ранее СМИ писали, что Роналду готов перейти в «Боруссию», так как португалец недоволен работой главного тренера «МЮ» Эрика тен Хага.

В текущем сезоне 37-летний форвард провел 7 матчей за «манкунианцев» и не отметился результативными действиями.