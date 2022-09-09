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    В «Боруссии Д» рассказали, почему отказали Роналду в трансфере

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    Спортивный директор дортмундской «Боруссии» Себастьян Кель ответил на вопрос о том, почему португальский нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду не присоединился к немецкой команде в летнее трансферное окно.

    Криштиану Роналду
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    Криштиану Роналду

    «Почему не стали подписывать Роналду? Наш состав и так хорош. Все остальной по данной теме уже было сказано. Прекрасно понимаю, что любое слово представителя нашего клуба по данному вопросу стало бы поводом для новостей в средствах массовой информации. Это никому не нужно», — цитирует Келя Sport Bild.

    Ранее СМИ писали, что Роналду готов перейти в «Боруссию», так как португалец недоволен работой главного тренера «МЮ» Эрика тен Хага.

    В текущем сезоне 37-летний форвард провел 7 матчей за «манкунианцев» и не отметился результативными действиями.

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