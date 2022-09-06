Яйссле: «Зальцбург» должен удивить «Милан» своим футболом

Главный тренер «Зальцбурга»поделился ожиданиями от матча первого тура группового турнира Лиги чемпионов против «Милана».

«"Милан" — очень стабильная команда, именно потому они стали чемпионами Италии. Мы должны отнестись к сопернику с уважением и удивить его своим футболом.

В этом сезоне у нас тоже есть очень хорошие игроки в атаке, но второго Холанна нет. Однако несколько ребят способны прогрессировать, и речь не только о нападающих», — приводит слова Яйссле официальный сайт УЕФА.

Матч «Зальцбург» — «Милан» пройдет 6 сентября и начнется в 22:00 по мск. С прогнозом на это поединок можно ознакомиться по этой ссылке.