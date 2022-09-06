Гвардиола прокомментировал предстоящую игру с «Севильей» в Лиге чемпионов

Главный тренер «Манчестер Сити»поделился ожиданиями от матча 1 тура Лиги чемпионов с «Севильей».

Также испанец рассказал о травмах Кайла Уокера и Джона Стоунза.

«Оба травмированы. Джон не так сильно. Кайл — тоже, но я не знаю, будет ли он готов к игре в субботу или с Дортмундом и "Вулверхэмптоном" перед международным перерывом.

"Севилья" не будут заниматься только защитой. Мы должны быть готовы, потому что они будут агрессивны. В этом соревновании участвуют с большим энтузиазмом. Тем более на таком стадионе. Мы должны быть к этому готовы. Мы должны взвинтить темп игры.

Мы много боролись за то, чтобы оказаться здесь, так что теперь постараемся получить от этого удовольствие. Команды в Испании всегда сильные. Они доминировали последние 15 лет. Мы постараемся показать хорошую игру и набрать три очка», — цитирует Гвардиолу пресс-служба «Ман Сити».

«Ман Сити» встретится с «Севильей» 6 сентября в 22:00 мск. LiveSport.Ru публикует прогнозы на матчи Лиги чемпионов. Узнать прогноз конкретно на этот поединок можно здесь.