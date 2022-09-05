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    «Ростов» вырвал победу у «Торпедо» благодаря пенальти в компенсированное время

    «Торпедо» — «Ростов»: счет матча 0:1, обзор гола

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    Московское «Торпедо» потерпело домашнее поражение от «Ростова» (0:1) в матче 8-го тура чемпионата России.

    Фрагмент матча
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    Фрагмент матча

    На третьей добавленной минуте главный арбитр Ян Бобровский назначил пенальти в ворота «Торпедо» — Кожемякин не дал выпрыгнуть Комличенко, придержав того руками.

    Бабурин потащил удар Голенкова с 11-метровой отметки — но судья заметил, что вратарь до удара вышел за линию ворот, так что пенальти пришлось перебить.

    На этот раз Комличенко с «точки» пробил по центру ворот, Бабурин вновь среагировал — но и тут голкипер до удара сделал шаг вперёд — арбитр вновь указал, что нужно перебивать.

    С третьей попытки Максим Осипенко сумел реализовать пенальти, чётко пробив с «точки» в девятку.

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    Торпедо — Ростов 0:1
    Торпедо: Baburin E., Enin I. (Le Tallec D., 81'), Erkinov K., Karaev D. (Koszta M., 87'), Kozhemyakin O., Kutepov I., Lebedenko I. (Turishchev M., 56'), Netfullin R., Reichman B. (Pomerko A., 56'), Samsonov A., Smolnikov I. Ростов: Glebov D., Komlichenko N., Melekhin V., Osipenko M., Pesjakov S., Poloz D. (Mironov A., 46'), Shchetinin K. (Golenkov E., 69'), Silyanov A., Terentjev D. (Chernov E., 16'), Tugarev R. (Ntumba A., 69'), Utkin D. Предупреждения: Smolnikov I. (11'), Erkinov K. (13'), Reichman B. (19'), Lebedenko I. (44'), Enin I. (59'), Kutepov I. (90+1'), Kozhemyakin O. (90+3'), Samsonov A. (90+6'), Baburin E. (90+7'), (90+9')

    «Ростов» набрал 16 очков и поднялся в топ-5 таблицы РПЛ. «Торпедо» осталось на 15-й позиции с 1 очком.

    Календарь и таблица РПЛ

    В следующем туре «Ростов» 11 сентября на своем поле примет «Спартак». «Торпедо» в этот же день проведет гостевой матч против «Урала».

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