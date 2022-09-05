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    «Аталанта» победила «Монцу» и вышла в лидеры Серии А

    «Аталанта» — «Монца»: счет матча 0:2, обзор голов

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    В матче 5-го тура чемпионата Италии «Монца» потерпела домашнее поражение от «Аталанты» со счетом 0:2.

    «Аталанта»
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    «Аталанта»

    Счет на 57-й минуте открыл датский нападающий гостей Расмус Хёйлунн. А на 65-й минуте защитник «Монцы» Марлон срезал мяч в свои ворота.

    Футбол. Италия. Серия А
    Монца — Аталанта 0:2
    Голы: 0:1 Rasmus Hojlund (57'), 0:2 Марлон (автогол) (65') Монца: Michele Di Gregorio, Марлон, Роб Холдинг, Лука Кальдирола (Армандо Иццо, 86'), Samuele Birindelli (Сальваторе Молина, 76'), Маттео Пессина, Николо Ровелла, Стефано Сенси (Андреа Кольпани, 76'), Carlos Augusto, Джанлука Капрари (Андреа Петанья, 69'), Dany Mota (Кристиан Гиткьяер, 86') Аталанта: Rasmus Hojlund (Марио Пашалич, 71'), Руслан Малиновский (Джорджио Скальвини, 71'), Эдерсон (Йоаким Мехле, 76'), Адемола Лукман (Жереми Бога, 88'), Мартен де Рон, Теун Коопмейнерс, Давиде Дзаппакоста (Брандон Соппи, 46'), Мерих Демирал, Рафаэл Толой, Ханс Хатебур, Хуан Муссо Предупреждения: Николо Ровелла (76'), Джорджио Скальвини (80')

    В параллельном матче «Салернитана» на своем поле сыграла вничью с «Эмполи» — 2:2.

    Счет на 31-й минуте открыли гости — отличился уругвайский нападающий Мартин Сатриано.

    Спустя 8 минут защитник хозяев Паскуале Маццокки сравнял счет, а на 61-й минуте сенегальский форвард Булайе Диа вывел «Салернитану» вперед.

    Вновь счет стал равным на 81-й минуте, благодаря голу голландского полузащитника «Эмполи» Сэма Ламмерса.

    Футбол. Италия. Серия А
    Салернитана — Эмполи 2:2
    Голы: 0:1 Мартин Сатриано (31'), 1:1 Паскуале Маццокки (39'), 2:1 Булайе Диа (61'), 2:2 Сэм Ламмерс (81') Салернитана: Луиджи Сепе, Дилан Бронн, Норберт Дьёмбер (Флавьюс Данильюк, 57'), Федерико Фасио, Антонио Кандрева, Лассана Кулибали, Джулио Маджоре (Григорис Кастанос, 72'), Тонни Триндаде Вильена, Паскуале Маццокки (Домагой Брадарич, 82'), Булайе Диа (Эрик Ботхейм, 82'), Федерико Бонаццоли (Кшиштоф Пёнтек, 56') Эмполи: Сэм Ламмерс, Мартин Сатриано (Рэзван Марин, 77'), Марко Пьяца (Jean Akpa, 57'), Лиам Хендерсон (Недим Байрами, 66'), Альберто Грасси (Emmanuel Ekong, 77'), Николас Хаас (Филиппо Бандинелли, 57'), Фабьяно Паризи, Себастьяно Луперто, Ardian Ismajli, Петар Стоянович, Гульельмо Викарио Предупреждения: Паскуале Маццокки (40'), Лассана Кулибали (42'), Мартин Сатриано (52'), Jean Akpa (87'), Григорис Кастанос (90 + 1')

    «Аталанта» набрала 13 очков после 5 туров и возглавила турнирную таблицу в Серии А.

    Календарь и таблица Серии А

    «Монца» потерпела 5-е поражение подряд и продолжает идти на последней строчке. «Салернитана» идет 10-й (6 очков), «Эмполи» — 15-м (4).

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