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    «Осасуна» победила «Райо Вальекано»

    «Осасуна» — «Райо Вальекано»: счет 2:1, обзор голов

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    «Осасуна» выиграла у «Райо Вальекано» в матче 4 тура чемпионата Испании. Поединок закончился со счетом 2:1.

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    «Памплонцы» вышли вперед на 54 минуте, когда забил Аймар Орос. Флориан Лежен своим голом на 75 минуте встречи счет сравнял.

    Победный мяч хозяева оформили на 90 минуте. Точный удар сделал Рубен Гарсия.

    Футбол. Испания. Примера
    Осасуна — Райо Вальекано 2:1
    Голы: 1:0 Аймар Орос (54'), 1:1 Флорьян Лежён (75'), 2:1 Рубен Гарсия (90') Осасуна: Серхио Эррера, Начо Видаль, Гарсия Унай Лугеа, Давид Гарсия, Хуан Крус, Хон Монкайола (, 81'), Лукас Торро (Дарко Брашанац, 52'), Эсекьель Авила (Рубен Гарсия, 71'), Аймар Орос, Мойсес Гомес (Pablo Ibanez, 81'), Анте Будимир (Энрике Гарсия, 81') Райо Вальекано: Серхио Камельо (Радамель Фалькао, 82'), Альваро Гарсия, Оскар Трехо, Сальва Санчес (Иси Паласон, 46'), Пате Сисс, Óscar Valentín (Сантьяго Комесанья, 71'), Франсиско Гарсия (Pep Chavarria, 90'), Алехандро Катена, Флорьян Лежён, Иван Балью, Столе Димитриевски Предупреждения: Хуан Крус (41'), Пате Сисс (48'), Альваро Гарсия (60'), Гарсия Унай Лугеа (83')

    «Осасуна» поднялась на 4 место в турнирной таблице чемпионата Испании с 9 очками, «Райо Вальекано» имеет 4 пункта и находится на 13 строчке.

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