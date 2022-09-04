«Брайтон» — «Лестер»: счет 5:2, обзор голов

В 5 туре АПЛна выезде крупно проиграл. «Чайки» выиграли со счетом 5:2.

У победителей по голу забили Мойзес Кайседо, Леандро Троссард, Алексис Макаллистер сделал дубль.

У «Лестера» автоголом отметился Люк Томас. В ворота «чаек» забили Патсон Дака и Килечи Ихеаначо.

Футбол. Англия. Премьер-лига Брайтон энд Хоув Альбион — Лестер 5:2 Голы: 0:1 Келечи Ихеаначо (1'), 1:1 Люк Томас (автогол) (10'), 2:1 Moisés Caicedo (15'), 2:2 Патсон Дака (33'), 3:2 Леандро Троссард (64'), 4:2 Alexis MacAllister (пенальти) (71'), 5:2 Alexis MacAllister (90 + 7') Брайтон энд Хоув Альбион: Роберт Санчес, Йоэл Велтман, Льюис Данк, Адам Уэбстер, Соломон Марч (Тарик Лампти, 90'), Паскаль Гросс, Alexis MacAllister, Moisés Caicedo (Билли Гилмор, 90'), Леандро Троссард (Первис Эступинан, 89'), Энок Мвепу (Deniz Undav, 84'), Дэнни Уэлбек Лестер: Патсон Дака, Келечи Ихеаначо (Джейми Варди, 72'), Юри Тилеманс (Даниэль Амарти, 72'), Харви Льюис Барнс (Тимоти Кастань, 46'), Джеймс Мэддисон, Бубакари Сумаре (Кирман Дьюсбери-Холл, 72'), Люк Томас, Джонни Эванс, Вильфред Ндиди, Джеймс Джастин, Дэнни Уорд Предупреждения: Люк Томас (3'), Alexis MacAllister (12')

За 6 туров «Лестер» потерпел 5 поражений и с одним очком занимает последнее место в таблице. «Брайтон» набрал 13 пунктов и находится на 4 строчке.