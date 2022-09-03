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    Терзич: «Боруссия» продемонстрировала очень хорошую игру, особенно в первом тайме

    Футбол Календарь Бундеслиги Прогнозы на Бундеслигу Бундеслига Футбол Германии Боруссия Д Хоффенхайм 1899
    Главный тренер дортмундской «Боруссии» Эдин Терзич подвел итоги победного матча 5-го тура чемпионата Германии по футболу с «Хоффенхаймом» (1:0).

    Эдин Терзич
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    Эдин Терзич

    «Мы продемонстрировали очень хорошую игру, особенно в первом тайме. Мы знали, что "Хоффенхайм" силён в единоборствах, поэтому хотели опережать их за счёт выбора правильной позиции. Это помогало получить свободное пространство. Мы создали много опасных моментов и не позволили сопернику приблизиться к нашим воротам, и это очень радует.

    Во втором тайме мы часто теряли мяч. Ближе к концовке мы со всей серьёзностью и профессионализмом подошли к игре в обороне и справились с ситуацией. Это шаг в верном направлении по сравнению с тем, что случилось пару недель назад, когда мы проиграли "Вердеру" (2:3)», — цитирует Терзича пресс-служба «Боруссии».

    После этого у «Боруссии» набрала 12 очков. Она возглавляет турнирную таблицу чемпионата Германии.

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