Тен Хаг прокомментировал победу над «Лестером»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед»считает, что его команда билась, как одно целое в матче 5 тура АПЛ против «Лестера» (1:0).

«Это очередной шаг вперед, так что я доволен. Мы продемонстрировали крепкий командный дух. У нас на поле вышли 11 футболистов, которые бились друг за друга и забили симпатичный гол в результате командной работы.

Конечно, есть над чем работать, но это нормально для данного этапа сезона. Оставались свободные зоны, которыми мы не воспользовались, нужно было забивать и второй гол, принимай мы верные решения. Нужно действовать более безжалостно. Но, как я и сказал, есть над чем работать.

Также я очень доволен тем, что мы не пропустили. Когда у нас на поле 11 человек, способных и защищаться, и атаковать вместе, действующих энергично, становится понятно, чего можно добиться.

Впереди у нас много матчей, нам нужен глубокий состав. Когда Криштиану Роналду и Каземиро наберут форму, ситуация улучшится. Но нам нужна не только сплоченная команда — нам нужна и глубина. Посмотрим, будет ли готов Антони к матчу в воскресенье», — сказал тен Хаг BT Sport.